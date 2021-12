Le zoning de Tournai-Ouest privé d'électricité toute la matinée

L'ensemble du Zoning industriel de Tournai-Ouest a été privé d'électricité ce mercredi matin, après l'incendie d'une cabine de distribution. Les équipes d'Ores ont réussi à rétablir la situation en début d'après-midi. Une cinquantaine d'entreprises, ainsi que les consommateurs particuliers, ont été réalimentées en électricité vers 13h30.

"Les clients privés devront juste relever le 'Teco' de leur installation afin que le courant revienne. Pour les industries, elles connaissent la procédure afin de relancer leur cabine à haute tension", a indiqué vers 14h00 un responsable de la communication auprès d'Ores, Frédéric Boogaert.

L'incendie d'une cabine de distribution, vers 07h30 du matin, a privé d'alimentation électrique tant les sociétés du zoning industriel de Tournai-Ouest que les proches riverains. Le feu a rapidement été maîtrisé par les pompiers de la zone Wapi.

Très vite sur les lieux, les équipes d'Ores ont procédé à des opérations de jonction permettant de réalimenter cette partie du réseau. "Tout est rétabli, tout est en ordre. Les causes de cette panne et de cet incendie sont actuellement indéterminées. Sous réserve, à priori, il ne semble pas qu'il s'agisse d'un acte volontaire. Pour le suivi, on procèdera dans les jours à venir soit à la réparation de cette cabine de distribution, soit à son remplacement", a précisé Frédéric Boogaert.

Les entreprises ont pu reprendre leurs activités, perturbées pendant six heures par cette panne.