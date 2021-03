Le Wex va accueillir le centre de vaccination de Marche-en-Famenne

Le Wex accueillera bien le centre de vaccination de Marche-en-Famenne et le Lec celui de Libramont. En revanche, les deux opérateurs de l'événementiel, qui avaient remis une offre commune, n'ont pas été retenus pour la gestion des centres de vaccination d'Arlon, Virton et Bastogne, attribuée à un autre organisateur.

Le Wex a désormais du pain sur la planche puisqu'il doit tout mettre en oeuvre pour rendre son site opérationnel dans les délais, précise son directeur, Laurent Briou :

D'un point de vue logistique c'est lourd pour le démarrage, puisque outre la partie finalisation des plans, il faut commander du matériel neuf, attendre qu'il soit livré, l'installer, monter les cloisons pour les vaccinations, les bureaux médicaux, les espaces de repos et d'observation, et enfin il faut recruter tout le personnel nécessaire. Des agents de sécurité, de nettoyage et surtout le personnel administratif. Cela représente 70 personnes par jour, sans compter l'équipe médicale qui sera recrutée par les cercles de médecine."

Et pour le Wex la gestion de ce centre de vaccination est une activité qui représentera également une bouffée d'oxygène au niveau financier puisqu'au niveau des événements organisés, c'est toujours le calme plat.