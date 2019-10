Le Wallon consommerait de plus en plus local, mais aucun chiffre ne permet de l'affirmer

C’est vrai, les Wallons consomment plus localement. Tout profit pour les producteurs et artisans du sud du pays. Ils étaient une centaine à La Louvière pour le salon "C’est bon, c’est Wallon". Il s’agit de la 11e édition d’une organisation qui tourne depuis deux ans dans plusieurs villes de Wallonie (Court-Saint-Etienne, Marche-en-Famenne, La Louvière, Liège, Malmedy) et qui a déjà rassemblé 70.000 personnes.

Cela prouve l’engouement et la tendance actuelle de consommer local. "On devrait être un peu plus chauvin", explique Stéphanie. Elle est de la région du Centre et elle est venue à la découverte de produits de bouche wallons. "J’essaye au maximum de manger local et wallon".

Fers de nos produits jusqu'à en devenir chauvin

Même constat chez les producteurs. "On constate vraiment un retour vers les artisans locaux", affirme Sylvie Looze productrice de café torréfié à Feluy. "Il y a de plus en plus de personnes qui viennent jusque chez nous, à l’atelier. Notre e-shop fonctionne de mieux en mieux. Notre chiffre d’affaires est en hausse depuis quelques années". Pour Michaël Vanderheyden, qui vend des produits – fromages et bières – de la région de Herve, le grand public est plus sensible qu’avant à consommer wallon et local. "Ils commencent aussi à être fiers de nos produits et même à devenir chauvin. Tant mieux !"

Manque de données chiffrées

Si la tendance se vérifie, il manque de données chiffrées de la production et de la consommation de produits au sud du pays. Le nouveau ministre wallon de l’Agriculture Willy Borsus le reconnaît : "Je vais mettre des gens sur ce sujet, des experts qui pourront mener des études". Utile car du côté de l’Apaq-W, l’Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité, on manque également avouer manquer de données précises. "Nous n’avons pas de chiffres globaux. Mais il y a une croissance des producteurs, ça on le sait", explique Philippe Mattart directeur général de l’institution. "Nous avons des études de marché qui montre clairement qu’il y a un engouement croissant des consommateurs pour des produits locaux wallons."

Le salon "c’est bon, c’est Wallon" sera encore ouvert ce dimanche 27 octobre de 10 à 18 heures au Louvexpo. Avec, c’est une nouveauté cette année, un espace de 500 mètres carrés dédié au zéro déchet.