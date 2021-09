Le vaccibus est installé à Charleroi

Être au plus proche de la vie quotidienne des gens, c’est l’objectif du vaccibus qui s’est installé à Charleroi cette semaine. Le principe est simple : pouvoir se faire vacciner contre le covid en quelques minutes et sans rendez-vous. "C’est très facile, très rapide, confirme une jeune femme vaccinée il y a quelques minutes. On m’a juste demandé ma carte d’identité et directement on m’a prise et c’était réglé."

Ces nouveaux vaccinés ne sont pas des anti-vaccins de la première heure, mais surtout des hésitants. "Jusqu’ici, j’hésitais beaucoup, dit une dame, la quarantaine. J’avais déjà pris rendez-vous plusieurs fois pour le refaire et puis au dernier moment je n’y allais pas. Cette fois-ci, je me suis dit que j’allais le faire parce que tôt ou tard, on devra y passer." Un autre homme qui attend ses 15 minutes réglementaire d’après vaccin confirme : "J’hésitais et même si ma compagne me disait tous les jours d’y aller, je n’y avais pas encore été. Puis là, pour les vacances, pour les restaurants, je me suis dit que ce serait quand même plus facile."

Pour l’Aviq, l’agence wallonne pour une vie de qualité, ces vaccibus ont pour but de venir à la rencontre des gens. "On leur donne une chance supplémentaire de se faire vacciner, développe Lara Kotlar, attachée de presse de l’Aviq. Et donc mercredi après-midi, sur la place Verte, c’était le bon lieu et la bonne heure pour faire ça, en accord avec la ville de Charleroi."

Ce vaccibus n’atteint pas forcément les mêmes chiffres que les gros centres, mais l’Aviq est satisfaite du résultat. "La semaine dernière, nous avons vacciné 1200 personnes sur la semaine à Mons. Aujourd’hui, nous sommes là depuis une heure et nous avons déjà eu une cinquantaine de personnes vaccinées."

Le calendrier du vaccibus dans la région de Charleroi :