Le "Turpitour" : visite touristique des absurdités de Bruxelles

"Ça raconte des histoires sur Bruxelles", explique Jean-Michel Briou, "mais au lieu de faire les frotte-manches en parlant du Roi, on montre tout ce qui va mal. Mais ça traduit en fait une certaine affection, un certain amour pour cette ville".

Bruxelles me fait rire et m'attriste à la fois

Un constat partagé par certains visiteurs comme Olivier : "Bruxelles me fait rire et m'attriste à la fois", nous confie-t-il, "c'est ça qui est beau dans un sens. C'est un amour un peu désespéré qu'on a pour cette ville et pour ce pays qui nous fait sourire de mélancolie. On se dit, bon, ça ne marche pas, mais au moins c'était marrant".