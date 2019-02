Le tunnel Rogier fermé la nuit à partir du 3 mars

Le tunnel Rogier, sur la petite ceinture de Bruxelles, va être rénové en profondeur en 2023. Mais certains travaux d'entretien et de réparation n'attendront pas jusque là. Il est en effet devenu nécessaire de poser de nouveaux bardages latéraux, de remplacer la couche de béton au plafond, et de reconstruire un mur de séparation entre les deux sens de circulation. Pour ces raisons, le tunnel Rogier fermera de nuit dès ce dimanche 3 mars.

Concrètement, jusqu'au 16 juin, il fermera toutes les nuits de 22 heures à 6 heures. C'est ensuite que ça se compliquera: du 17 juin au 31 août, la circulation ne s'effectuera plus que sur une seule bande dans chaque sens (du 17 juin au 21 juillet, le tunnel sera fermé vers la Basilique et les deux sens de circulation se feront dans la partie du tunnel vers le Midi, ensuite ce sera l'inverse jusqu'à fin août). Au mois de septembre, re-belote, fermeture chaque nuit entre 22 et 6 heures, jusqu'au 30 septembre.

Aujourd'hui, des travaux sont déjà en cours sur les installations électriques du tunnel Rogier. Eux prendront encore trois semaines. "Ces travaux ont déjà provoqué ces dernières semaines plusieurs fermetures intempestives pour cause de pannes d'alimentation de la ventilation, explique Camille Thiry de Bruxelles Mobilité. Donc on a mis en place des mesure d'accompagnement supplémentaires, avec un technicien présent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 dans les locaux techniques, pour éviter qu'une perte d'alimentation de la ventilation conduise à une fermeture intempestive du tunnel". A part ces fermetures imprévues, l'impact de ces interventions sur la circulation est resté et doit resté limité.