Le tunnel Léonard partiellement fermé du vendredi 7 au lundi 10 août en raison de travaux

Le tunnel Léonard sera partiellement fermé pour des travaux de rénovation du 7 au 10 août, selon l'Agence flamande des routes et du trafic. Les transformateurs et le câble haute tension qui alimente le tunnel en électricité devront être remplacés, ce qui ne sera possible que si le tunnel est fermé sur le ring extérieur de Bruxelles pendant tout le weekend.

Du vendredi 7 août à 21h00 au lundi 10 août à 05h00, le tunnel sur le ring extérieur (au niveau -2) en direction de Zaventem sera complètement fermé. Les automobilistes qui circuleront dans cette direction seront redirigés vers la E411 en direction de Namur et devront revenir par le pont de Jezus-Eik.

Cette fermeture causera quelques désagréments de circulation pendant le weekend à proximité de la bretelle d'entrée et de sortie, tant sur l'autoroute que sur les routes de liaison telles que l'avenue des Cerisiers, la chaussée de Bruxelles (N4) et la Drève de Willerieken. En cas d'embouteillage à la sortie de Jezus-Eik/Hoeilaart, les automobilistes pourront également emprunter la bretelle suivante (n° 3, Overijse/La Hulpe), recommande l'agence.

La circulation sur le ring de Bruxelles en direction de Waterloo ne sera quant à elle pas perturbée.