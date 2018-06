Le tunnel des Quatre bras fermé une nuit la semaine prochaine en direction de Waterloo

Le tunnel des Quatre bras de Tervuren, sur le ring de Bruxelles (R0), sera fermé en direction de Waterloo durant la nuit du 25 au 26 juin, annonce lundi l'Agence flamande des routes et du trafic (Agentschap Wegen en Verkeer). Cela afin de permettre que des mesures y soient effectuées dans le cadre du renouvellement de l'éclairage.

Un éclairage avec des ampoules LED, moins énergivore et plus durable, remplacera l'actuel à l'automne prochain. Des mesures doivent être effectuées dans le tunnel en direction de Waterloo avant de procéder à ces travaux. Celui-ci sera dès lors fermé entre 22h00 le lundi 25 juin et 05h00 le lendemain. La circulation se fera en surface, via les Quatre bras de Tervuren.