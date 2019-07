Le tunnel des quatre bras de Tervuren fermé dans les deux sens à cause d'une panne d'électricité

Het zit muurvast ten oosten van #Brussel. Door een stroompanne is de #Vierarmentunnel in Tervuren al sinds 7u vanochtend dicht. Stilstaand verkeer op #R1 en op toekomende #E411 uit Namen. We hebben helaas nog geen prognose over de duur van de hinder. vermijd de zone! pic.twitter.com/pCXCsTl4G3