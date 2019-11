Le tunnel Beveren sur le ring d'Anvers fermé en raison de dégâts occasionnés par un camion

Un camion a occasionné d'importants dégâts mercredi matin dans le tunnel Beveren, sur le R2 d'Anvers, en direction des Pays-Bas, ce qui a entraîné la fermeture de l'infrastructure, indique le centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum).

Le poids lourd a arraché une grande partie de l'éclairage et des caméras fixés au plafond du tunnel. La sécurité n'y est plus assurée et le tunnel a donc dû fermer, ce qui provoque actuellement d'importants embarras de circulation aux alentours du port anversois.