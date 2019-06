Le troisième radar tronçon à Bruxelles, à la Porte de Hal, est-il efficace ? Mystère…

Pour dissuader les voitures de rouler trop vite à Bruxelles, il y a de plus en plus aussi de radars tronçons... Le troisième du genre est actif depuis la seconde moitié du mois de mai... La zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles l'ayant fait installer aux entrées du tunnel de la Porte de Hal.

Nous avons tenté de connaître les premiers chiffres d'infractions auprès des autorités... Mais visiblement, cela reste pour l'instant secret.

En effet, ni la zone de police, ni l'administration Bruxelles-Mobilité, ni le cabinet de la secrétaire d'Etat en charge de la Sécurité routière ne disposent de statistiques au sujet du troisième radar-tronçon. Il est cependant opérationnel, flashe les automobilistes dans les deux sens et verbalise depuis deux ou trois semaines, déclarait récemment le responsable du Centre régional de traitement des infractions.

Les deux autres radars tronçons sont installés boulevard Léopold III, à Evere, et sur l'avenue Louise entre les tunnels Stéphanie et Bailli.

La Région et les autorités policières et judiciaires envisagent l'installation d'un quatrième radar dans le tunnel Belliard. Mais à ce stade, le protocole d'accord entre les parties concernées n'est pas encore signé. Il faut en effet veiller à ce que les services de police et le parquet puissent traiter les nouveaux PV.