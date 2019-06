Le Tribunal correctionnel de Tournai inflige des peines de prison ferme à des trafiquants de drogue français

Une peine de cinq ans de prison ferme a été infligée, mardi, par la 11e chambre du tribunal correctionnel du Hainaut, division de Tournai, contre un Français, J.S, qui vendait de la drogue dure depuis un appartement à Tournai, loué par Y.T qui, lui, écope d'une peine de deux ans assortie d'un sursis probatoire. Une jeune Française, M.B, écope de 37 mois de prison, dont 24 mois de prison ferme.

"Il faut en finir avec ces dealers français qui inondent la région avec leurs produits stupéfiants", a commenté le tribunal. Lors de l'audience, le substitut du procureur du Roi avait exprimé son courroux. Les Français sont de plus en plus nombreux à s'installer chez des toxicomanes de la région pour transformer leur appartement en supermarché de la drogue, contre quelques grammes délivrés gratuitement au locataire. J.S était en état de récidive internationale. À peine libéré en France, où il avait purgé une peine pour des faits similaires, il a repris un trafic à Tournai, depuis l'appartement loué par Y.T. J.S était alimenté par un mineur véhiculé à Tournai par M.B., laquelle venait d'écoper de 30 mois de prison devant le tribunal correctionnel de Tournai pour des faits similaires. "Elle n'est pas crédible quand elle parle d'amendement car elle a commis les faits juste après sa sortie de prison", a commenté le tribunal, ajoutant qu'elle n'avait fait que mentir durant l'instruction et qu'elle s'était contredite dans ses déclarations. Pour le tribunal, la circonstance aggravante d'association est établie mais un message a été lancé: les dealers du Nord de la France qui vendent de la drogue en Belgique ne resteront pas éternellement impunis.