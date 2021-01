Le tribunal correctionnel de Namur acquitte un enseignant accusé de harcèlement envers un élève

Le 4 décembre dernier, dix mois de prison et une amende de 2.400 euros avaient été requis par le parquet de Namur à l'encontre d'un professeur poursuivi pour harcèlement et traitement dégradant à l'encontre d'un de ses élèves, entre décembre 2017 et juin 2018 à Floreffe. Dans son jugement, le tribunal estime que les sanctions pédagogiques infligées n'étaient pas du harcèlement, que le prévenu n'a pas voulu humilier ou affecter la tranquillité du plaignant.