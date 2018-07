Le triathlon de Bruxelles ne passera sans doute pas par Bruxelles

Le triathlon de Bruxelles doit avoir lieu le 23 septembre prochain. Le problème, c'est qu'apparemment il ne passera pas par Bruxelles. Car la Ville n'a jamais donné son accord, peut-on lire dans la DH ce vendredi matin.

L'organisateur de la compétition affirmait pourtant que deux des trois épreuves passeraient par la capitale, à savoir le vélo et la course à pied. Mais le cabinet de l'échevin des Sports, Alain Courtois (MR), est formel : dès le début, l'organisation de la compétition a été refusée !

Le cabinet de l'échevin poursuit, il affirme que la Ville n'est pas opposée formellement à cet événement. Le problème, c'est que la veille, un autre événement est déjà prévu : la Nuit des sports. Et cela va déjà mobiliser du personnel et du matériel ; et d'après le cabinet, il ne serait pas possible de remettre le couvert le lendemain.

La Ville affirme donc qu'il ne sera pas possible d'organiser le triathlon de Bruxelles à cette date et dans ces conditions.

Pour le moment, l'organisateur se refuse à tout commentaire.