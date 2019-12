Le travail devrait reprendre lundi au CPAS d’Ixelles après 5 jours de grève

Ce matin les syndicats ont rencontré les autorités du CPAS et celles de la commune. Pour rappel, les travailleurs réclament plus de moyens et plus d’effectifs. Et visiblement, leurs revendications ont été entendues. " Il y a désormais un plan budgétaire sur la table ainsi que des revalorisations et des requalifications. Nous avons obtenu aussi des propositions d’engagements, ce qui est crucial pour certains services" explique Alain Happaerts, délégué permanent CSC service public. " Au niveau du service social, il y a une restructuration de l’accueil des usagers qui est prévue. Et ça, c’est vraiment nécessaire. Tout ça fait que globalement, on ne peut être que satisfait".

Il faut dire que pendant quasiment 5 jours, le CPAS est resté porte close. "C’est vrai que le mouvement a été très dur. Fermer un CPAS bruxellois pendant aussi longtemps, je crois que c’est historique. Tout le monde a pris conscience de l’ampleur du problème".

Reste un point qui n’a pas été tranché, celui de la revalorisation des bas salaires. " La difficulté, c’est qu’on ne sait pas favoriser le personnel du CPAS par rapport au personnel de la commune. Donc là il y a encore tout un travail qui doit être mené en parallèle avec la commune et le CPAS".

Une assemblée générale du personnel se tiendra lundi matin à 8h30 pour décider de l'éventuelle suite du mouvement. " Personnellement, vu ce l'on a obtenu, je pense que l'on s'oriente vers une reprise du travail".