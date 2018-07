Le trafic ferroviaire reprend doucement entre Diegem et Zaventem

Les passagers du train tombé en panne à Diegem ont été évacués. Deux des quatre voies sont entre-temps à nouveau ouvertes à la circulation, le trafic peut donc reprendre petit à petit, indique Thomas Baeken, porte-parole d'Infrabel.

Les trains en attente depuis l'interruption du trafic à 16h30, le temps d'évacuer les passagers du train à l'arrêt à Diegem, peuvent, depuis 17h20, petit à petit repartir, précise encore Infrabel.

L'incident a eu des répercussions aussi pour les trains roulant entre Bruxelles et Liège qui enmpruntent la ligne 36 (sur laquelle se situe Diegem), déclare la porte-parole de la SNCB. Les trains IC entre Bruxelles et Liège qui empruntent la voie rapide ne sont, eux, pas touchés et roulent correctement.

A Diegem, la troisième voie devrait être libérée bientôt. La quatrième, celle où se trouve le train en panne, reste pour l'instant inutilisée.

Le problème de caténaire, privée de courant, pourrait être une conséquence de la chaleur.

Selon Thomas Baeken, il y a de "sérieux retards" mais il est encore trop tôt pour les chiffrer.