Le trafic ferroviaire est interrompu entre Charleroi-Sud et Couvin du 14 au 29 août

Le trafic ferroviaire sera totalement interrompu entre Charleroi-Sud et Couvin (lignes 132 et 134) entre le 14 et le 29 août prochain, dans les deux directions, en raison de travaux réalisés par Infrabel, indiquent conjointement la SNCB et Infrabel.

Les équipes d'Infrabel mettront à profit cette interruption pour réaliser plusieurs chantiers. Le principal d'entre eux sera la mise en place d'un nouveau couloir sous les voies en gare de Walcourt. Cette structure, préfabriquée ces dernières semaines à côté des voies, sera poussée à son emplacement définitif au cours du week-end. Dans les jours suivants, les équipes techniques procéderont à la construction des rampes d'accès à ce couloir sous voies ainsi qu'à divers aménagements au niveau des quais. Les aiguillages situés à la sortie de la gare de Walcourt en direction de Charleroi seront également renouvelés.

D'autres travaux tels que l'entretien de moteurs d'aiguillages sur une grande partie de la ligne, la sécurisation de parois rocheuses entre Jamioulx et Béignée, l'entretien de la végétation entre Berzée et Yves-Gomezée, le renouvellement de l'éclairage d'un tunnel ferroviaire ainsi que de l'étanchéité d'un passage sous les voies à Ham-sur-Heure seront par ailleurs réalisés.

Durant cette période, tous les trains entre Charleroi-Sud et Couvin seront remplacés par des bus.