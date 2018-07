Le trafic ferroviaire entre Namur et Bruxelles a repris ce matin dans les deux sens, alors qu'il était perturbé depuis tôt mardi à la suite d'un double vol de câbles, indique un porte-parole d'Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Les réparations ont été effectuées et la circulation devrait se normaliser bien que des retards résiduels sont encore à prendre en compte.

Un double vol de câbles a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi entre Rhisnes et Gembloux. "Le câble principal et celui de secours ont été volés. C'est pourquoi nous avons dû interrompre totalement le trafic", précise Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel.

Vingt-cinq personnes ont été mobilisées pour procéder aux réparations importantes vu la quantité de câbles volée.

Le trafic ferroviaire entre Namur et Bruxelles était perturbé dans les deux directions et des retards d'environ trente minutes étaient à déplorer.

Selon Frédéric Sacré, le porte-parole d'Infrabel, malgré les actions, on assiste à une recrudescence du phénomène. "En 2013, on a lancé un plan d'action national contre le vol de câble. Ca allait de davantage de contrôles des forces de police, faire en sorte que les condamnations soient plus lourdes. Jusque là on était condamnés pour un vol simple. Depuis lors, il faut savoir que les auteurs peuvent être poursuivis pour entrave grave à la circulation ferroviaire. Ce qui veut dire des peines de prison ferme et sur un plan technique on remplace le cuivre par l'alumimum, on enterre les câbles. On a vu une très faible diminution dans les années 2013 jusque 2017. Mais là depuis le début de cette année on doit déplorer une grosse recrudescence (...) Il suffit parfois d'une bande".