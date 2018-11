Le traditionnel sapin de Noël est arrivé ce jeudi matin sur la Grand Place de Bruxelles

Il a été découpé mercredi dans une forêt de la Province de Liège, non loin d'Eupen. Le sapin a voyagé une partie de la nuit pour arriver ce matin sur la Grand Place.

Le camion qui le transportait a pu gagner le centre vers 8h00. Mais le trajet a été long et difficile : il lui aura fallu 2h30 pour relier le plateau du Heysel à la Grand Place. Le Heysel qui se trouve pourtant à moins de 10 kilomètres…

En soi, ce n'est pas tellement surprenant quand on voit les dimensions de ce gigantesque sapin : plus de 22 mètres de long, très large et surtout plus de 4 tonnes ! Il aura fallu un grand camion pour déplacer le tout dans les ruelles étroites du centre historique de Bruxelles.

Il a même fallu démonter certains éléments d'une terrasse d'un bar de la Grand Place pour qu'il puisse passer.

A présent, il va falloir ériger le sapin, à l'aide d'une grue. Puis, le décorer. Pour l'anecdote : la guirlande lumineuse mesure 1,8 kilomètre !

Le sapin, lui, trônera sur la Grand Place jusqu'au 06 janvier.