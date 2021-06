Le tourisme fluvial reprend peu à peu sur la Meuse

La météo devrait être ensoleillée cette semaine. De quoi redonner le sourire aux acteurs du tourisme fluvial. A Namur, les deux Namourettes qui peuvent embarquer jusqu’à douze personnes circulent depuis samedi entre les rives de la Meuse et de la Sambre. " La première matinée a été assez calme d’autant qu’il ne faisait pas très beau ", explique Michel, l’un des pilotes. " Mais on sent malgré tout qu’il y a une demande. Certains découvrent nos bateaux et comptent par exemple les utiliser pour se rendre au boulot. D’autres montent à bord juste pour faire un petit tour sur l’eau. Ce qui est sûr, c’est que tout le monde embarque avec le sourire !"

A une petite trentaine de kilomètres en amont, le Cheops entame, lui, une balade sur l'eau de 45 minutes à partir de Dinant. Les croisières ont déjà été relancées depuis quelques semaines avec des conditions sanitaires assez strictes.