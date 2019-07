Le Tour quitte la Belgique à Erquelinnes et entre en France à Jeumont

Le tour de France quitte la Belgique en ce troisième jour de course. L’étape de 215 km relie Binche à Epernay dans le département de la Marne. C’est dans la commune d’Erquelinnes que les coureurs vont passer la frontière pour entrer définitivement en France. Le passage du peloton est prévu aux alentours de 12h35, après 10 km de courses.

Le bourgmestre d'Erquelinnes et le maire de Jeumont célèbrent ensemble le passage du Tour chez eux - © rtbf Le bourgmestre d'Erquelinnes et le maire de Jeumont célèbrent ensemble le passage du Tour chez eux - © rtbf Le passage de la caravane à Erquelinnes - © rtbf

Dès 10h ce matin, les habitants étaient déjà nombreux dans les rues pour célébrer le passage de la grande boucle chez eux et profiter des animations de la célèbre caravane publicitaire. Le bourgmestre d’Erquelinnes, David Lavaux, et le maire de la commune française voisine de Jeumont, Benjamin Saint-Huile, se sont donné rendez-vous à la frontière. Les deux élus marquent ainsi symboliquement le passage du tour d’un pays à l’autre et célèbre en même temps l’amitié franco-belge, une image sympa.