Le Tour de la Madeleine aura bien lieu en uniforme le 18 juillet à Jumet

C'est une très bonne nouvelle car l’an dernier, les festivités de la Madeleine avaient été annulées. Seul, le Tour sans uniforme avait pu avoir lieu le dimanche. Cette année, le Tour de la Madeleine en uniforme, la remise des médailles et les forains sont de retour, même si cette édition sera encore modérée par le respect des consignes sanitaires. Le dimanche 18 juillet, jour du Tour de la Madeleine, les 37 sociétés et les pèlerins, rassemblant au total plus de 1700 marcheurs, musiciens et cavaliers, prendront le départ à 5 heures depuis la place Francq. Un protocole strict a été établi pour les différentes sociétés. Chacune de celle-ci disposera d’un référent Covid chargé de faire appliquer les consignes sanitaires, comme par exemple le port du masque. L’horaire a été revu pour établir une plus grande distance entre les sociétés qui défileront en uniforme par bulles de 25 personnes et de 20 personnes pour les pèlerins. La fin du Tour est prévue pour 16 heures. Il se fera sans public à la demande des autorités et pour éviter de trop grands rassemblements. Le lundi 19 juillet, la remise des médailles aura lieu de 13 à 21 heures, exceptionnellement au parc Bivort cette année. Les sociétés en uniforme se succéderont pour recevoir les honneurs selon un protocole strict visant à éviter les croisements entre celles-ci. Elles entreront dans le parc par la rue Wattelar et en ressortiront par la rue Bivort. Au total, 90 marcheurs.euses seront décoré.e.s dont 2 pour 70 ans, 4 pour 60 ans et 10 pour 50 ans de participation au Tour de la Madeleine. Le Comité des Fêtes remettra également environ 200 médailles.