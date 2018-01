Le Tour de France 2019 passera par le Hainaut

Le tracé de la grande boucle 2019 (dans un an et demi, donc) sera dévoilé aujourd'hui à Bruxelles par le Directeur du Tour de France, Christian Prud'homme. Les détails de ce tracé seront donc connus aujourd'hui mais quelques infos ont déjà filtré. Ainsi, on sait que le Tour 2019 passera par le Hainaut.

La première étape (le samedi 6 juillet 2019) sera une étape en ligne, Bruxelles-Bruxelles, et elle passera par plusieurs villes hennuyères: Enghien, Braine-le-Comte et Charleroi. Pour faire Bruxelles-Bruxelles, le tour passera par la Flandre (et le fameux Mur de Grammont notamment) avant de repiquer sur le Hainaut, puis de remonter à Bruxelles via le Brabant Wallon.

En Hainaut, donc, les villages sur le trajet entre Bruxelles-Enghien-Braine-le-Comte et Charleroi seront concernés. Les détails seront connus ce 16 janvier après la présentation officielle.