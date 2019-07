Le totem de Compère doit quitter Auderghem mais n'a toujours pas d'emplacement à Schaerbeek

C’est un totem de six mètres de haut en acier inoxydable satiné baptisé "Landscape". Son concepteur n’est pas n’importe qui : Jean-Henri Compère, artiste multi-casquettes à qui l’on doit notamment le monument hommage aux victimes des attentats de Bruxelles près du rond-point Schuman. Depuis l’année dernière, le totem "Landscape", qui présente un aspect déstructuré et imaginaire, doit quitter son emplacement actuel, la Promenade verte à Auderghem où il a trôné quelques mois dans le cadre de "P (art) cours", une exposition d’œuvres d’art en plein air organisée par les communes d’Auderghem, Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert.

Mais "P (art) cours" est fini depuis le 1er juillet 2018 et Bruxelles Environnement, gestionnaire du site, presse pour évacuer le totem. Un an après, rien n’est encore décidé.

Chaussée de Haecht, parc Josaphat, avenue Deschanel…

Auderghem n’est pas disposée à conserver l’œuvre, faute de moyens. Mais Schaerbeek est preneuse. Jean-Henri Compère habite la commune et souhaiterait "privilégier le rayonnement culturel de la cité des Anes", comme il l’explique à la RTBF. Mounia Badrane, son agente, confirme. "Mais il faut déplacer l’œuvre, volumineuse et lourde avec son socle qui pèse 1,3 tonne", explique celle-ci. Le coût de cette opération est estimé à 17.000 euros. Auderghem et Schaerbeek acceptent de prendre en charge le coût et le transport. Encore faut-il trouver l’emplacement idéal à Schaerbeek.

C’est là que ça corse. Première proposition : le rond-point entre la chaussée de Haecht et l’avenue Britsiers. Hic : il s’agit d’une voirie gérée par la Région bruxelloise. Si Pascal Smet (one.brussels-S.PA), ministre sortant compétent a d’abord marqué un accord de principe, il a fait marche arrière. Deuxième option : le parc Josaphat. Mais l’espace vert centenaire est classé et l’installation du totem implique un avis du service des Monuments et Sites. Pas certain qu’un accord soit donné pour une œuvre moderne, en décalage avec les autres sculptures déjà présentes.