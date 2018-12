Le ton de la nouvelle législature est déjà donné à Ottignies-Louvain-la-Neuve

La nouvelle bourgmestre Ecolo Julie Chantry a prêté serment ce lundi soir, de même que six échevins et vingt-quatre conseillers communaux. Face à la majorité, qui garde ses couleurs Ecolo,Avenir (CdH) et PS, les rangs de l'opposition ne comptent plus la seule liste OLLN 2.0 de tendance MR. La liste citoyenne Kayoux a fait son entrée au conseil communal. Elle compte deux élues qui y siégeront deux ans avant d'être remplacées par d'autres membres du collectif. Ces dernières ont déjà donné une idée de la manière dont la liste entend participer aux débats du conseil: elles ont notamment réclamé des amendements au point concernant la délégation de la gestion des dépenses de la commune au collège. Amendements qui ne leur ont pas été accordés dans l'immédiat, mais sur lesquels la majorité s'est engagée à revenir dans les prochains mois. On a donc pas assisté à une simple séance protocolaire. La bourgmestre a également tenu à annoncer les cinq grands axes de la politique de la majorité au cours des six prochaines années, alors que le collège n'est tenu de présenter sa déclaration de politique générale que dans trois mois.