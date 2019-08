Le tir à l'arc dans les bois, le sport qui monte en flèche

Un parcours dans les bois, un arc, des flèches et des animaux en mousse en guise de cible. C’est le concept du tir à l’arc 3d. Longtemps méconnue, la pratique née il y a une vingtaine d’années, commence tout juste à se développer. Ce week-end, les amateurs de la discipline étaient réunis sur le site de l’ancienne carrière de Comblain-au-Pont, pour une compétition.

" Vous voyez, là-bas c’est un chamois ", indique Michel Friesschen, le président du club de Comblain, en pointant son doigt en direction d’une silhouette lointaine. A trente mètres de distance, le trompe-l’œil fait son petit effet. " On a aussi des hiboux, un renard et même un crocodile, qui s’est échappé du zoo ", s’amuse ce mordu de tir à l’arc. Autant d’animaux en mousse, surprenants de réalisme, qui servent de cibles aux compétiteurs du jour.

Il faut juste être calme et concentré

Les règles de base sont plutôt simples à comprendre : le tireur passe de cible en cible, " quand il arrive au piquet de tir, il a une minute trente pour tirer deux flèches ".

Laurine, 13 ans, vient de décocher ses deux flèches sur une cible indéterminée. " Un cerf, un daim, ou quelque chose comme ça ", hésite la jeune fille. Sur ses deux flèches, l’une a atterri droit dans le mille. Deux ans d’entraînement pour en arriver là. Laurine a tout de suite accroché avec son nouveau sport : "c’est pas trop difficile, il faut juste être calme et avoir de la concentration. "

Mais la discipline séduit en fait plutôt des adultes débutants, comme Antoine. Lui aussi a commencé il y a deux ans. " Ça m’a transporté ! Il faut avoir de la force mais être détendu en même temps. On est toujours en train de rechercher cet équilibre, sinon on a vite fait de tirer à côté. Et c’est un moment que j’adore ".

Longtemps confidentiel, le tir à l’arc 3d a de plus en plus d’adeptes. Depuis deux, trois ans le nombre de pratiquants monte en flèche.

C'est une discipline qui prend de l'ampleur

Le sport a d’ailleurs ses championnats du monde, tous les deux ans. Les prochains auront lieu au début du mois de septembre, au Canada. Quelques Belges, les tireurs les plus aguerris, y participent. Il y aura par exemple Brieu, 24 ans, un rien nerveux. " Je travaille à côté mais j’essaie de m’entraîner au maximum pour bien porter les couleurs ". Porter les couleurs de la Belgique mais aussi faire connaître son sport, encore trop peu connu selon lui. " C’est dommage, mais je crois que c’est une discipline qui prend de l’ampleur et qui attire de plus en plus", veut-il croire.