Le téléphérique, trop lourd pour les murailles de la Citadelle de Namur ?

Les sondages ont commencé sur la Citadelle de Namur pour tester le terrain sur lequel seront implantés les pylônes du futur téléphérique. Et le projet entre dans une nouvelle phase sensible car les experts en patrimoine, outre l'impact paysager, redoutent l'impact des fondations sur des vestiges archéologiques enfouis. Il faudra enfoncer les pylônes à plusieurs mètres de profondeur et couler dans le sol des dizaines de mètres-cube de béton. Les fondations seront très lourdes. Avec quelles contraintes pour les murailles de la Citadelle ? Ces constructions très anciennes peuvent-elles supporter de telles charges ?

Dans les jours qui viennent, le constructeur (le consortium regroupant Franki, Poma et la Belle Montagne) dévoilera de nouvelles propositions techniques pour tenter de répondre à ces questions, et prouver que même à long terme le téléphérique ne fragilisera pas les fortifications, dont les plus anciennes remontent à 2000 ans. L'objectif c'est d'obtenir un "certificat de patrimoine", car la Citadelle est classée au patrimoine exceptionnel de Wallonie. C'est l'administration wallonne du patrimoine qui délivre ce sésame, après avoir récolté l'avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles. Cette commission est composée d'archéologues, d'historiens ou encore d'architectes. Leur avis est parfois écouté. Pas toujours...