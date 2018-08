Le TEC Brabant wallon renforce 1/3 de ses lignes

C'est une grosse refonte de son offre que le TEC Brabant wallon vient de présenter à la veille de la rentrée scolaire. 28 de ses 82 lignes ont été modifiées pour mieux répondre aux attentes des usagers. "Nous avons tenu compte des citoyens qui nous interpellent, notamment via des pétitions, des doléances des communes concernées, mais aussi des retours de nos chauffeurs, qui sont en première ligne et voient quand certaines lignes sont surchargées, par exemple", indique Philippe Matthis (CdH), le président du conseil d'administration du TEC Brabant wallon. L'opération coûtera 272.000 euros par an à la société, qui a pour ce faire engagé trois conducteurs supplémentaires.

Désengorger et répondre aux nouvelles demandes

Certaines lignes ont ainsi été dédoublées aux heures d'école: c'est le cas de la ligne 23 Jodoigne-Wavre ou de la ligne 36 Braine-l'Alleud-Wavre, qui prévoit même dès cette rentrée un passage par Rixensart, pour amener les élèves de l'Athénée en provenance de Braine-l'Alleud. L'offre des bus Rapido, à destination de Louvain-la-Neuve a quant à elle été renforcée les week-ends, au départ de Nivelles et de Jodoigne, pour permettre aux usagers de rallier plus facilement le centre commercial et les cinémas. Les étudiants de Louvain-la-Neuve trouveront quant à eux plus de bus en soirée vers Jodoigne, par exemple. L'offre complète est détaillées sur le site infotec.be.

Démarrage en douceur pour le Conforto 3

Lancé le 5 mars dernier, le bus Conforto 3 relie le parking de Walibi à Wavre à la station de métro Herrman-Debroux à Auderghem en une vingtaine de minutes. Ces bus climatisés effectuent 22 voyages par jour, en empruntant si nécessaire la bande d'arrêt d'urgence de l'E411 en cas d'embouteillages. Cette formule a, depuis son lancement, séduit un nombre croissant de passagers. L'offre a même été maintenue pendant les vacances. "Sur le mois de juin, nous comptons en moyenne 111 validations par jour, précise Catherine Bes, directrice générale du TEC Brabant wallon. Mais nous sommes encore largement prêts à accueillir de nouveaux voyageurs". A titre d'exemple, le Conforto et le Conforto Bis, entre Louvain-la-Neuve et Delta, transportent un millier de personnes par jour, dix ans après leur lancement. "Nous avons un recul de moins de quatre mois pour le Conforto 3. C'est difficile de changer les habitudes des gens. Nous devons donc continuer à informer nos usager sur l'existence de cet outil et ses avantages", poursuit Catherine Bes. Le TEC propose même à ses nouveaux clients de tester gratuitement la formule pendant tout le mois de septembre.