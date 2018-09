Le taux de chômage est beaucoup plus élevé à Liège que pour l'ensemble de la Wallonie

Notre pays compte 346.000 chômeurs. Un chiffre qui n'a jamais été aussi bas depuis le début années 80. Mais cette réalité cache quelques astuces de calculs et de grandes différences entre régions. Et c'est à Liège que les chiffres sont les plus interpellants.

Liège, où le taux de chômage est de 23,5% depuis le début de l'année. Un chiffre bien plus élevé que pour l'ensemble de la Wallonie francophone. Le chômage y est en effet bien moins élevé qu'à Liège : 13,5 %, soit 10 points de moins.

Contrairement à la croyance populaire, le chômage est aussi légèrement plus important à Liège qu'à Charleroi.

Le constat est aussi interpellant du côté de l'emploi des jeunes. A Liège, près de 40% des moins de 24 ans en recherche d'emploi sont au chômage ! Là encore, on est bien au-delà des 30% qu'affiche l'ensemble de la Wallonie.

Mais Thierry Ney, porte-parole du Forem, préfère - lui - voir le côté positif des choses. A Liège le nombre de chômeurs diminue d'année en année : une baisse de 13% sur les cinq dernières années. "A Liège, on travaille justement avec toutes les équipes du Forem et les partenaires a sensibilisé les demandeurs d'emploi, notamment par rapport aux métiers critiques ou en pénurie. On en a recensé 88. On a constaté que lorsque vous formez les gens à ces métiers-là, on arrive à un taux important pour décrocher un emploi, si vous arrivez au terme de votre formation."

Parmi ces métiers fort demandés, citons les usineurs (qui fabriquent des pièces métalliques de précision), les chauffagistes, les frigoristes ou encore les électro-mécaniciens.

Les chiffres cités plus haut proviennent des statistiques du Forem.