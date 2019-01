Le taux de chômage à Bruxelles est au plus bas depuis 26 ans

En 2018, le chômage a continué de diminuer dans la capitale. Fin décembre, Bruxelles comptait 15,7% de chômeurs. Une baisse de 3% en un an. Mais sur un plus long terme, c'est une baisse de 18% depuis 2014.

Le chômage reflue de manière indicative donc, mais tout n'est pas rose pour autant. Parce que 15,7% de taux de chômage, c'est beaucoup plus que les 6% en Flandre, et toujours plus que les 13% en Wallonie. Et parce que si la conjoncture économique est plutôt bonne depuis 2014, les prévisions pour les prochaines années le sont nettement moins.

Et puis, le point faible en Région bruxelloise reste le même : le chômage des moins de 25 ans. Près d'un jeune bruxellois sur quatre n'a toujours pas d'emploi.

Préoccupant, mais une bonne nouvelle tout de même : ce taux de chômage qui est aujourd'hui de 23,2% reflue de manière constante. Il était encore de 32% en 2012 et de 26% en 2015.