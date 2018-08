Le taser utilisé par la police de Gaume...1er tir réel en Belgique

Le pistolet à impulsion électrique (PIE), plus connu sous le nom de taser a été utilisé pour la 1ère fois en tir réel par la zone de police de Gaume, ce dimanche après-midi à Virton. Il s’agit du premier tir à distance sur le sol belge par des services de police de 1ère ligne.

Lors d'une intervention pour une dispute intrafamiliale, un homme, adepte des sports de combat, a bousculé et tenté d'étrangler un policier . Le taser utilisé par ses collègues a permis de stopper et d’immobiliser l’individu violent. Celui-ci, après contrôle médical, a été privé de liberté au niveau judiciaire. L’enquête a été reprise par le Service d’enquêtes et de recherche. D’après les premiers éléments, le caractère légitime de l’intervention semble se confirmer.

En tout cas, pour la zone de Gaume qui fait partie des zones pilotes autorisées à utiliser cet armement , ce premier tir à distance est vu comme un succès, puisqu'il a permis d’éviter des blessures graves de part et d’autre.