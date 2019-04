Le tapis de jacinthes au Bois de Hal, c'est ce week-end

Un tapis de fleurs mauves vient chatouiller les racines des géants feuillus. La lumière se fraye un chemin entre les branches. Un parfum de jacinthe flotte dans l'air. Le bois de Hal s'est transformé en paysage enchanté. Du 13 avril au 1er mai, c'est le festival des jacinthes.

Les promeneurs sont déjà nombreux ce vendredi alors que le week-end n'a pas encore officiellement commencé. Parmi eux, la petite Lola est venue avec ses grands-parents. "C'est la forêt des fleurs, s'exclame-t-elle. Il y en a mille". Des plus jeunes aux plus âgés, la vue de ce manteau violet émerveille. "On vient ici chaque année depuis au moins 40 ans, explique une promeneuse. A chaque saison, c'est un vrai émerveillement." Et son amie d'ajouter: "Et tout dépend où vous regardez. Par là, la lumière et les couleurs sont différentes d'ici par exemple."

Certains viennent de loin... très loin pour admirer le spectacle de la nature. "Nous venons de Chine. C'est très joli. Les couleurs mêlées aux arbres, la forêt... Des touristes chinois avaient posté des photos sur internet, c'est ce qui nous a amené ici. C'est un endroit à ne pas louper."

Les visiteurs seront encore plus nombreux ce week-end. Rik, bénévole pour Natuurpunt, est près à les accueillir à l'entrée du bois. "Il y a tellement de monde qu'on doit s'organiser, dit-il avec son accent flamand. On doit regarder s'ils ne les cueillent pas, s'ils restent bien sur les chemins..."

Des cordelettes ont été installées le long de certains sentiers pour en pas piétiner les fleurs. "C'est pendant cette période de floraison que les bulbes vont emmagasiner un maximum d'énergie pour tenir l'hiver et ressortir l'année prochaine", explique Achille Delle Vigne, responsable environnement à la commune de Braine L'alleud.

Cette année, des poteaux mauves balisent la balade. Deux itinéraires ont été tracés pour voir la forêt fleurie sous son meilleur jour.

Quelques conseils pour la visite: venir le matin pour augmenter la chance de croiser les animaux de la forêt et se garer à Hal pour prendre la navette gratuite qui vous conduit jusqu'à la forêt.