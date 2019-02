Le tag géant anti-police sur le domaine royal n'a toujours pas été effacé

C'est un immense tag qui a la vie dure, chaussée de Vilvorde. Sur l'un des murs du domaine royal de Laeken, où résident le Roi et la Reine, une inscription qui s'étend sur 60 mètres est rédigée en blanc et en vert. Celle-ci est visible depuis près de six mois et indique: "La police tue. 98-18. La police tue toujours" suivi de: "Semira. Mawda. La police assassine". En marge, l'acronyme ACAB pour "All cops are bastards". A traduire par: "Tous les policiers sont des bâtards".

Impossible de déterminer avec précision de quand date ce tag ni l'identité des auteurs. Ce qui est certain, c'est qu'il remonte au mois de septembre dernier, au moment des commémorations de la mort de Semira Adamu. Semira Adamu, demandeuse d'asile nigériane, mourrait après avoir été étouffée par un gendarme à l'aide d'un coussin, au moment de son rapatriement forcé vers son pays d'origine. Un choc dans le pays et au sein des forces de l'ordre. 20 ans après, plusieurs associations qui viennent en aide aux réfugiés ou luttant contre les violences policières ont voulu rappeler cet événement.