Le "Tacos de Bruxelles", son "Brusseleir" et son "Kletepeye" s'exportent au Maroc

La gastronomie bruxelloise s'exporte bien. Gaufres, frites, chocolat et bières sont commercialisés partout dans le monde ou presque. A Tanger, dans le nord du Maroc, c'est une enseigne aux accents très bruxellois qui a ouvert il y a plusieurs mois : le "Tacos de Bruxelles", sur la rue Abou Kacem Chabbi. Au menu, des spécialités aux appellations folkloriques comme le "Brusseleir" et le "Kletepeye", qui signifie "un habitant de Bruxelles" et "un bon à rien". Mais aussi des frites, des burgers et un décor qui rappelle notre capitale, l'Atomium, Magritte et des drapeaux noir-jaune-rouge sur les murs. Un bout de la capitale dans le nord de l'Afrique.

Tacos de Bruxelles - Tanger - 23/02/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme info en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Une spécialité... mexicaine Un avertissement tout d'abord : le taco (au singulier) n'est pas une spécialité belge et encore moins européenne. Son origine est mexicaine. Mais dans les années 2000 arrivent les tacos à la française. Plus précisément, une tortilla de maïs fourrée à la viande, de la sauce, des épices, des oignons selon la recette originale, le tout agrémenté de sauce fromagère. Chez nous, c'est le dürüm et la pitta, spécialités qui se mangent sur le pouce en Turquie et en Grèce qui ont la cote auprès des jeunes. Cependant, ces derniers succombent aussi à l'appel du tacos. Pour preuve, l'ouverture récente de plusieurs restaurants de la chaîne O'Tacos: six déjà en Région bruxelloise.

L'Atomium en grand à l'intérieur. - © Tacos de Bruxelles

A Bruxelles, depuis plus de dix ans, existe aussi le restaurant Tonton Chami, le premier fast-food halal de la Région bruxelloise, dans le quartier Fontainas. La carte est similaire à celles des Quick et autres McDonald's : le burger y règne en maître. Mais Tonton Chami a également voulu s'essayer aux tacos en proposant le "Brusseleir" et le "Kletepeye". Un succès que Tonton Chami exporte depuis une bonne année au Maroc, à Tanger, ville d'où sont originaires des milliers de familles maroxelloises. L'enseigne a également changé de nom pour parler aux Marocains résidant à l'étranger. Le Tacos de Bruxelles, c'est aussi un visage, celui de Tonton Chami, chemise blanche, cravate rouge, lunettes noires, barbe de quelques jours... A Bruxelles, c'est son accent bruxellois et son sens de l'auto-dérision qui font mouche. Mais aussi ses recettes improbables comme le tacos aux fricadelles.

A Tanger, Tonton Chami est toujours présent mais adopte cette fois un accent local et parle en darija, le dialecte marocain, comme dans cette vidéo où il joue le rôle d'un sportif qui se permet de s'offrir sa junk-food adorée après un entraînement. Ou encore lorsqu'il explique que tous les taximen de la ville connaissent son adresse et peuvent emmener le client dans son restaurant, "sauf si le taximan débute dans le métier".

Tacos de Bruxelles

Pour assurer la promotion de l'enseigne, le Tacos de Bruxelles compte aussi sur des people comme le chanteur-producteur belgo-marocain TiiwTiiw, qui compte plusieurs centaines de millions de vues sur Youtube.

TiiwTiiw

Rappelons que les formules servies dans les fast-food représentent des bombes caloriques, notamment pour les plus jeunes, avec des aliments trop gras, trop sucrés, trop salés. C'est ce que pointait du doigt une étude de 2010 émanant d'une association française de défense des consommateurs. En 2019, une autre étude américaine indiquait que les menus issus de la restauration rapide étaient de moins en moins sains. Concepts belges Des concepts belges qui s'exportent à l'étranger, il y en a d'autres. Exki, fondé à Ixelles, compte désormais plusieurs restaurants en France, en Italie, aux Pays-Bas... Ses deux enseignes à New York ont cependant fermé leurs portes en 2016. Quick, c'est aussi une success story belge avec deux premiers restaurants ouverts en 1971 à Anvers et Waterloo. Rachetée depuis en 2015 par la franchise Burger King, la chaîne compte plus de 200 restaurants et a exploité plusieurs points de vente au Maroc.