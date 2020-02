Le suspect de la mort de Galaad Titeux renvoyé aux assises

La chambre du conseil de Liège a prononcé vendredi en début d'après-midi une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises de Liège à l'égard du Liégeois suspecté d'avoir commis le meurtre de Galaad Titeux. La victime, un jeune homme âgé de 18 ans, avait été retrouvée morte sur le site de l'ancien hôpital de Bavière à Liège.

Le corps sans vie de Galaad Titeux avait été découvert le 5 juillet 2017 sur le site de l'ancien hôpital de Bavière. Le jeune homme était tombé du troisième étage d'un bâtiment de ce site désaffecté et était décédé à la suite d'un traumatisme crânien.La première hypothèse d'un accident lors de la pratique du "Yamakasi" avait ensuite été écartée par l'enquête, laissant apparaître l'implication d'un jeune homme de 17 ans dans l'homicide volontaire de Galaad Titeux. L'inculpé était également suspecté de faits de vols.La justice des mineurs s'était dessaisie et l'affaire avait été examinée par la chambre du conseil de Liège. Les parties civiles, représentées par Me Solfrini, sollicitaient le renvoi devant la cour d'assises de Liège tandis que la défense, Me Molders-Pierre, réclamait le non-lieu. Le parquet avait requis l'internement de l'inculpé suspecté d'avoir commis les faits en raison d'un déséquilibre mental.La chambre du conseil de Liège a ordonné le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises. L'affaire devra encore être examinée par la chambre des mises en accusation, où la décision pourrait être confirmée ou réformée, avant la fixation éventuelle du procès au calendrier de la cour d'assises.