Le succès des "free-tours" va-t-il pousser Bruxelles à adopter un statut officiel de guide?

Ils sont de plus en plus visibles dans les rues de la capitale. Les "Free tours" cartonnent. Le principe est simple : un guide se plante sur la Grand-place à des heures fixes renseignées sur internet pour proposer une visite. Une fois le groupe de touristes constitués, la visite démarre et, à la fin, chacun paie la somme qu’il souhaite en fonction du degré de satisfaction. Le problème est qu’ils sont de plus en plus nombreux et que la cohabitation avec les visites guidées plus classiques pose parfois problème. À tel point que certains réclament la mise en place d’un statut "officiel" de guide touristique qui n’existe pas actuellement.

Des parapluies roses, jaunes ou bleus...

Sur la Grand-place, l’image est frappante : des parapluies jaunes, roses ou bleus. Ces personnes sont là pour attirer l’attention des touristes et leur proposer une visite "express" du patrimoine bruxellois. "On démarre de la Grand-Place. Après on va voir Manneken-pis, on passe par le Sablon, le Palais de Justice et puis on termine au Mont des Arts", explique Maria, d’origine espagnole. Elle est guide "free tour" depuis quelques mois. "C'est 'free' parce que vous avez le droit de décider combien vous nous payer. Après le tour, vous jugez notre travail en décidant le montant que vous voulez donner".

Cette pratique est de plus en plus répandue. Elle répond à une attente des touristes selon Charlotte Raymond de Visit. Brussels. " Généralement, ce sont les touristes "last minute" qui n'ont pas le temps de réserver des activités qui s'adressent à l'Office du Tourisme en demandant s'il y a une visite prévue dans la journée. Et il y a généralement des départs de organisés dans l'après-midi".

Les "free tours" rencontrent donc un véritable succès. On dénombre de plus en plus de groupes avec parfois des nombres très élevés de touristes. Certains utilisent même des sonorisations. Alors, la cohabitation entre ces groupes et les guides classiques ne se fait pas sans mal. "Il faut pouvoir gérer tous ces groupes en même temps. Les groupes traditionnels qui ont des groupes privés doivent pouvoir effectuer leurs visites et cohabiter avec les autres. C’est vrai que ces groupes de tours gratuits sont assez conséquents, parfois jusqu’à 30 ou 40 personnes et donc ça prend de la place. Il faut pouvoir se respecter les uns les autres", explique Charlotte Raymond.

Pas de statut officiel

L’organisme régional qui s’occupe du tourisme à Bruxelles, Visit. Brussels, tente de mettre autour de la table les différents guides et veut pousser à la mise en place d’un véritable "statut de guide". Parce qu'il n'en existe pas à Bruxelles. "À l'heure actuelle, tout le monde peut s'improviser guide et occuper l'espace public", confirme Charlotte Raymond.

Elle explique que la mise en place d'un statut officiel avec un code de bonne conduite pourrait faire avancer positivement les choses pour garantir en même temps la bonne qualité des visites et une meilleure cohabitation entre les groupes. " On pourrait notamment définir des 'bonnes pratiques de guidage' pour cadrer les visites guidées dans le centre-ville", ajoute-t-elle.

Uberisation du métier

Veronica, elle, a été guide "free-tour" pendant deux ans. Elle se souvient qu'à l'époque les guides classiques voyaient les "free-guides" d'un mauvais œil. " L'engouement autour des 'free-tours' leur a sans doute fait perdre énormément de clients. Au début, ils nous considéraient comme une concurrence déloyale. Mais petit à petit, on se rapproche. Ils commencent à savoir comment on est traité en tant que 'faux-indépendants'. Ils se rendent compte que ce n'est pas nous le problème mais tout ce qu'il y a derrière, les agences et les plateformes internet…"