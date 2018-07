Le street-workout se fait petit à petit les biceps chez nous

Vous vous sentez l’âme d’un "ninja warrior" ? Vous rêvez de faire apparaître des tablettes de chocolat sur votre ventre d’ici la fin de l’été ? Hé bien tout n’est pas perdu ! Sachez que faire du sport gratuitement, en pleine rue, c’est possible grâce à la présence de plus en plus marquée d’appareils de fitness installés dans des espaces publics. On appelle ça du "street-workout".

On en trouve par exemple à Saint-Ghislain, à Tournai ou encore à Comines, dans le Hainaut. Et depuis quelques jours à Mons, juste à côté de la piscine du Grand Large.