Le Standard de Liège va ouvrir un bureau de représentation à Shanghai

Le patron du Standard, Bruno Venanzi, est actuellement en Chine avec la mission économique belge. L'occasion de signer des contrats de partenariat mais également d’ouvrir un bureau permanent de représentation.

"Ce bureau nous permettra d’augmenter notre notoriété dans le pays mais aussi d’y développer notre marque." On le sait, des jeunes Chinois sont déjà venus à Liège mais clairement, ce nouveau contrat élargit davantage la collaboration.

Pourquoi la Chine choisit-elle le Standard ?

"Premièrement, le football belge jouit d’une excellente réputation au vu de ses résultats ces dernières années. Ensuite, l’Académie du Standard de Liège est connue et reconnue depuis de nombreuses années pour la qualité de sa formation. On peut citer en exemple Axel Witsel ou Marouane Fellaini, par exemple. Des joueurs qui ont également joué en Chine, ou qui y jouent encore pour certains." Quels meilleurs ambassadeurs dès lors pour promouvoir l’Académie et le club, conclut Bruno Venanzi.