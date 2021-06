Le stade de Chimay ouvre ses portes

Un anneau magnifique ! Il n'y a pas d'autres mots pour qualifier la superbe piste d'athlétisme du nouveau stade de Chimay. Les travaux démarrés à l'été 2019 ont été rondement menés et le stade est aujourd'hui opérationnel. Baudouin Louette, l'échevin chimacien des Sports est heureux : " C'est un site formidable pour accueillir les amateurs de sports et faire naitre les vocations, qui sait, peut-être un jour aurons-nous un chimacien aux Jeux Olympiques ! Plus concrètement, c'est un outil formidable pour une petite ville comme la nôtre. Nous avons désormais un beau complexe sportif, une nouvelle piscine et un stade digne de ce nom. C'est une offre non négligeable pour les habitants de notre entité. L'enveloppe estimée à 1.4 million d'euros a été respectée et cela va nous permettre d'accueillir les clubs et les pratiquants. Mais surtout aussi, les élèves des écoles de l'entité qui pourront découvrir eux aussi, les installations. " La piste en tartan a été homologuée par la Fédération et l'infrastructure ne desespère pas attirer les grands noms de la discipline, le temps d'un stage ou d'un événement.

Pour les clubs locaux c'est aussi une aubaine, comme le confirme Claude Sobry, coordonateur du Jaco, le club de jogging de Momignies Chimay : " Nous avons environ 160 jeunes de moins de seize ans dans notre club, pour eux, c'est une chance incroyable de pouvoir courir et découvrir de telles infrastructures. C'est aussi une chance pour nos autres clubs de la région, ceux qui pratiquent le biathlon ou le triathlon. Non, franchement, il n'y a rien a dire, on est tous très contents ! "