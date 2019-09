Le Sporting de Charleroi va-t-il bientôt faire ses bagages ?

Un projet de stade est dans les cartons. Et selon plusieurs quotidien ce mardi matin, ce nouveau stade sortira de terre à Marchienne-au-Pont. Un projet colossal qui aurait mûri au sein du club, qui quitterait donc le centre-ville.

"Plan Horizon 2024", c'est le nom du plan de développement du Sporting de Charleroi qui sera dévoilé ce matin par Mehdi Bayat, avec le projet de construction du nouveau stade. Un nouveau stade financé par des fonds privés. On évoque un premier investissement de 60 millions d’euros afin de construire l'infrastructure. Le Sporting rembourserait 2 millions par an, durant 30 ans.

On évoque l'arrivée d'un partenaire ou co-investisseur

A l'image du stade de Gand, le stade d'une capacité de 22.000 places accueillerait des spectacles, et pas uniquement du sport. Un stade qui générerait son propre chiffre d'affaires, entrées, boissons, etc. Un stade à l'américaine, chauffé, avec un toit rétractable et une tribune amovible pour préserver la pelouse.

La Ville de Charleroi se contenterait de financer les voies d'accès et les parkings. Mais pour financer tout cela, le Sporting doit trouver un investisseur et surtout une grosse enveloppe...

Ce projet est difficilement réalisable dans le Mambourg actuel

Clairement, c'est un autre site que le Mambourg qui est évoqué dans les premières indiscrétions. On parle d'un ancien site industriel situé à Marchienne-au-Pont dans les colonnes de SudPresse ce matin. Mais sans confirmation. Un projet qui, typiquement, fait couler beaucoup d'encre.

Ce mardi midi, a lieu la présentation du "Plan Horizon 2024". On devrait déjà y voir plus clair.