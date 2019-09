Le Sporting de Charleroi va se doter d'un nouveau stade

Mehdi Bayat, l'administrateur général du Sporting de Charleroi, a présenté lors d'une conférence de presse le plan "horizon 2024" du club. L'un des points principaux était la construction d'un nouveau stade, déjà pressenti. "Le stade tel que nous le connaissons ne répond plus aux exigences du club telles que nous voulons les voir pour l’avenir", a déclaré Mehdi Bayat. "Nous avons décidé qu’il était temps de quitter cette enceinte, et de partir vers un nouveau site pour construire le stade de Charleroi du futur". Et d'ajouter que l'enceinte pourra accueillir non seulement des matches, mais aussi des événements. Coût du projet: 60 millions d'euros. L'emplacement du stade n'a pas encore été précisé, car deux sites différents sont encore en jeu, et des discussions avec les autorités politiques sont en cours. L'information devrait être communiquée dans le mois.

Lors de sa présentation, Mehdi Bayat a également annoncé la création d'un centre de formation d'ici deux ans. Le plan "horizon 2024" sera prochainement présenté aux supporters.