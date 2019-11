Le spectacle d'hommage à Johnny Hallyday tombe à l'eau, mettant plusieurs sociétés brabançonnes en difficulté

La tournée d'hommage a été annulée. Une fameuse tuile pour plusieurs sociétés du Brabant wallon associées à la conception des décors de ce show annoncé comme spectaculaire.

C'est le cas de Vincent Rutten et de sa société "L'Entrepool", située à Chaumont-Gistoux. "On a été obligé de finir plusieurs constructions de décors, qui étaient commencées… Là, ça représente une perte sèche ! On a malgré tout un peu de chance : on avait réalisé de bons chiffres juste avant cela, ça nous permettra de tenir le coup (…) Ce qui est aussi embêtant, c’est qu’on ne sait pas encore ce qu’on va faire de ces décors. On a dû les déménager et les stocker dans un grand entrepôt. Autant de coûts fixes à supporter, dont il faut tenir compte jusqu’à ce qu’une décision soit prise (…) On a payé tous les collaborateurs et les fournisseurs mais pour Marc Guillaume (mon collaborateur direct) et moi-même, nous n’aurons pas été payés pour tous ces mois de travail. Heureusement, à ce stade, cela ne compromet pas l’avenir de l’entreprise. Tout au plus, cela aurait dû nous permettre de réinvestir dans de nouveaux outils et nous permettre d’avancer un peu… ce ne sera pas le cas !"

Selon Vincent Rutten, le producteur français - qui n'a pas (encore) été déclaré en faillite - espère qu'un repreneur reprendra le projet et que le spectacle pourra voir le jour l'année prochaine.