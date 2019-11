Le SOS d'un commerçant carolo : " la ville haute crève "

Il a lancé un cri d’alarme sur les réseaux sociaux : à cause de l’insécurité, de plus en plus de magasins décident de tirer le rideau. Les autorités doivent réagir avant que la ville haute ne soit complètement désertée.

Que fait la ville ?

La ville l’avoue, la situation n’est pas simple. L’effectif policier n’est pas au complet, et il est très difficile d’obtenir le financement nécessaire de la part du fédéral. Mais les autorités communales l’assurent, les choses vont dans le bon sens : le PSO, le peloton de sécurisation de l’ordre public, chargé de lutter contre le trafic de drogue, la prostitution et la délinquance, sera à nouveau renforcé. Il faudra un petit peu patienter, jusque 2020…

En attendant, le chantier pour transformer la ville haute va démarrer. Après des années d’attente, la ville vient d’annoncer les premiers coups de pelle ! Le 12 novembre prochain des travaux d’impétrants (eau, gaz, électricité) débuteront au départ du Boulevard Bertrand. Mais il faudra encore attendre pour la rénovation des espaces publics proprement dite. Elle est prévue pour 2020.

Les commerçants sont partagés concernant ce chantier, ils l’attendent et le redoutent en même temps " s’il y a un plus beau trottoir, des poubelles, une rue plus nette avec des arbres, ça sera plus gai pour les habitants. Cela attirera peut-être de nouveaux locataires et de nouveaux propriétaires, et cela éloignera tout ce qui est " parasitaire ". Mais on se pose la question du timing : une fois commencés, quand est-ce que ces travaux font finir ? "