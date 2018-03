Le SolAToi, la nouvelle monnaie locale athoise

Il y a le "Sourire" à Malmedy, le "Valeureux" à Liège ou encore le "Lumsou" à Namur. Bientôt il y aura le "SolAToi" à Ath. Le SolAToi c'est quoi? C'est une monnaie locale qui sera bientôt mise en circulation. Grâce à elle, il sera bientôt possible d'acheter du pain, des légumes, un jeans voire un vélo avec autre chose que des euros. A la base de ce projet, on retrouve un collectif citoyen.

Le but de ce nouveau système de paiement est simple: favoriser le commerce local et développer les circuits de distribution courts. "On a la chance d'avoir un réseau de commerçants locaux qui sont encore bien vivants et bien fréquentés par leur clientèle." explique Sarah Studer, membre du collectif citoyen à l'origine de cette monnaie locale. "Notre but est de soutenir ce commerce local. Les citoyens seront sensibilisés au fait de consommer près de chez eux et pas forcément sur internet ou via les grands centres commerciaux. Mais les commerçants sont aussi concernés. Via cette monnaie locale, on les encourage à aller se fournir les uns chez les autres."

Déjà 30 commerces dans le projet

Cette nouvelle monnaie locale se déclinera sous la forme de billets. Et comme l'Athois est très attaché à sa région et à ses traditions, le collectif a décidé de le séduire puisque ce sont les célèbres géants qui décoreront les billets. Même leur fabrication est locale puisqu'elle a été confiée à deux imprimeurs de la région. Au total, on retrouvera six billets (celui de 1-2-5-10-20-50). Actuellement 30 commerces du centre ville et des villages de l'entité ont déjà marqué leur accord pour accepter cette nouvelle monnaie alors que celle-ci n'est pas encore mise en circulation. On retrouve un maraîcher, une plaine de jeu, un magasin de vêtements et même un marchand de vélo. Brigitte tient une épicerie. Elle aussi acceptera le SolAToi. "C'est une évidence. Une évidence de bouger le commerce local, de faire circuler la monnaie localement. Cela ne m'a pas demandé d'adaptations puisqu'un SolAToi vaut un euro. Même pour la comptabilité cela ne change rien. J'ai déjà pas mal de clients qui attendent et qui désirent payer avec cette nouvelle monnaie."

Le SolAToi sera mis en circulation le 24 mars prochain. Il sera possible de se procurer des billets auprès de commerces participants qui serviront de comptoirs de change.