Le Slide : enfin la fin d'une attente interminable ?

Il y a plus de cinq ans que les trois carolos de la start-up Slidenjoy créaient la sensation en présentant le Slide, un dispositif technologique qui permet de rajouter deux écrans à celui d’un ordinateur portable avec un seul câble USB. A l’époque, toute la presse généraliste et spécialisée en parle. L’objet est révolutionnaire. Mais il ne s’agit alors que d’un prototype bricolé par les trois partenaires qui ne sont pas des ingénieurs. Rapidement, ils parviennent à récolter 600.000 euros via le crowdfunding et la plateforme Kickstarter. Une somme qui doit leur permettre de lancer le développement du produit. Enthousiastes, ils veulent collaborer avec l’entreprise Entra, à Gosselies pour rester au pays. Ne doutant de rien, ils tentent à l’époque de se faire inviter par Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, lui promettant d’amener des frites pour tous les employés du réseau social. C’est l’euphorie du début. Tout cela, c’était il y a cinq ans. Le début d’un long, très long chemin.

Moins simple qu’il n’y paraît Rapidement, il apparaît qu’il sera compliqué de développer le produit en Belgique. Le trio carolo se tourne alors vers la Chine, en quête des partenaires capables de faire aboutir le projet. Ils rencontrent entre le patron de Lenovo, le géant chinois de l’informatique. Mais c’est finalement avec Richard Chiang, un industriel touche-à-tout de Shenzen que les contrats sont signés. Propriétaire des brevets, les carolos lui confient alors le développement du produit. Et ça, ça va durer… Durer… Durer… Laurent Wéry, la figure de proue de la start-up le reconnaît : "on assume totalement les premiers deux ans, dans ans et demi. On doit bien reconnaître notre naïveté. On n’y connaissait rien. Jamais on n’aurait imaginé qu’il puisse falloir aussi longtemps. Par exemple pour développer le pcba – ndlr toute la partie électronique – il faut huit mois. En même temps il fallait travailler sur les moules qui servent à fabriquer les éléments en plastique qui constituent la coque de l’engin. Et ça aussi ça a été interminable. Il y a eu 28 versions pour arriver finalement aux résultats que nous voulions".

Le temps passe et la technologie évolue… Un pavé dans la mare Alors qu’ils pensent être au bout du processus, c’est une évolution technologique qui bouleverse les plans : la généralisation de l’utilisation du branchement USB-C. "On était pratiquement au bout, explique Laurent Wéry. Mais notre système avait été prévu avec un branchement USB3. Ou bien on sortait notre machine avec une technologie qui serait rapidement obsolète ou on relançait le développement d’un nouveau pcba. On n’a pas hésité. On voulait un produit "up-to-date". Une machine au top". Et à nouveau les mois passent…

Une arnaque ? Pendant ce temps, les trois hommes ont lancé un système de précommande payante, via leur site internet. Après les 1600 personnes qui ont pris le risque de parier sur la start-up et de participer au crowdfunding, ce sont 13.000 clients dans le monde entier qui achètent le Slide… Qui n’existe pas encore. Et tout ce petit monde attend… L’impatience grandit… Le doute s’installe. Sur Facebook, des groupes rassemblent des clients insatisfaits qui commencent à crier à l’arnaque. Certains réclament le remboursement du produit. Les réseaux sociaux des carolos et de leur partenaire chinois sont traqués. Les mécontents échangent tout ce qu’ils peuvent, tentent de s’informer. Le terme "voleurs" apparaît de plus en plus régulièrement. Il y a quatorze mois, nous avions déjà rencontré Laurent Wéry qui admettait alors un manque de communication de leur part sur l’avancée du projet. Il tentait alors de rassurer en disant que l’issue était proche. On en était alors à la version 22 du projet. On sait qu’on en est aujourd’hui à 28 !

Des plaintes et une action en justice Récemment, une plainte émanant d’un client mécontent de Dubaï qui a commandé le Slide au début de l’année est arrivée sur le bureau du procureur du roi de Charleroi. Le siège social de la start-up étant situé à Acoz, un inspecteur de la zone de police Germinalt a été chargé d’enquêter. Dans le même temps, plusieurs personnes ont également déposé une plainte auprès du Service de Médiation pour le Consommateur qui dépend du SPF Economie. Aux Etats-Unis, le cabinet d’avocats Robert DeWitty de Washington contacte des clients mécontents dans le monde entier en vue, sans doute, d’intenter une action collective. Ce même cabinet d’avocats qui est spécialisé dans les dossiers de propriété intellectuelle défend également un plaignant qui affirme avoir déposé un brevet qu’auraient copié les carolos. "Nous n’avons aucune crainte ni par rapport aux plaintes ni par rapport à cette histoire de brevet, assure Laurent Wéry. Nous jouons la transparence par rapport à nos comptes. Je vous ai montré le versement que nous avons opéré auprès de notre partenaire chinois pour la commande des 1500 premiers exemplaires du Slide. Quant à cette histoire de brevet, nous avons la certitude de gagner. Mais en attendant, nous avons dû payer un avocat aux Etats-Unis pour nous défendre. C’est "bull shit", cette histoire".

Happy end ? Récemment, la start-up a reçu les deux premiers exemplaires de l’appareil. Dans la foulée, elle a invité des clients mécontents au siège à Acoz. Des clients qui, ensuite, se sont déclarés rassurés sur les groupes Facebook où ils se montraient si acerbes. Car ils semblent que ce soit enfin la fin de ce parcours du combattant et de l’attente interminable pour les clients. "La production est en cours, sourit Laurent Wéry. Si nos partenaires chinois tiennent leurs engagements, c’est une question de semaines". Devant nous, un des trois hommes fait la démonstration de l’utilisation du Slide pendant que nous en manipulons un autre exemplaire. "Vous le voyez. Il est là, il fonctionne et il est top".