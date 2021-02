Le site web Visit Wallonia propose un maximum d'activités pour les congés de carnaval

Un mois de février 2021 pas comme les autres en raison des conditions sanitaires Covid et une période de congés de Carnaval privée de ses traditionnelles festivités folkloriques vont impacter les comportements, activités et séjours de loisirs des Belges.



Alors, le secteur du tourisme wallon a décidé de s’adapter et propose ainsi plusieurs innovations pour permettre à chaque visiteur de profiter sereinement de ces moments de loisirs. Tout en évitant de se retrouver au milieu de la grande foule qui aurait décidé de se rendre en un seul et même endroit.

Carnavals, visites virtuelles et chasses aux trésors Sur le site web VisitWallonia, Wallonie Belgique Tourisme propose tout un catalogue de suggestions à destination des familles, des couples ou de petits groupes pour ces prochaines vacances de carnaval.



Un portail particulier vous permet ainsi de vivre le carnaval autrement, via des anecdotes ou en suivant la journée d’un gille, de sa préparation à l’aube au rondeau final.

Puis, des visites virtuelles vous font aussi découvrir une sélection de musées et sites touristiques wallons. Vous pourrez ainsi parcourir leurs collections, admirer leurs trésors culturels, visiter leurs expositions et apprécier leurs pièces maîtresses.

Enfin, pour les aventuriers et fans de technologie, il leur est possible de partir à la découverte des trésors de Wallonie en réalisant les dix balades destinées à jouer au détective et à récolter des indices, muni d’un sac aventure ou de l’application adéquate.

Balades touristiques et réseaux sociaux interactifs VisitWallonia a aussi augmenté ses propositions de balades touristiques à préparer depuis chez soi en quelques clics. A pied ou à vélo, sous la pluie ou dans la neige, au cœur de la nature, en forêt, dans les parcs ou en ville, vous aurez l’embarras du choix pour un moment d’évasion en famille. Près de 2.000 randonnées pédestres ou cyclistes sont proposées sur le site web. L’intégration de modules et d’applications mobiles de géolocalisation offre des possibilités de balades loin des itinéraires les plus connus et souvent fort encombrés. Tout en tenant compte du respect des bonnes pratiques afin de préserver les sites naturels.



Il vous sera enfin aussi possible de partager votre passion pour les festivités folkloriques en postant vos souvenirs de carnavals passés et votre vision du carnaval 2021. Faites aussi profiter les autres de vos activités préférées durant ces congés via des mini-vidéos postées sur les réseaux sociaux, sans oublier d’y indiquer le #MonCarnavalinWallonia.

