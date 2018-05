Le site de Caterpillar Gosselies passe ce vendredi dans les mains de la Région wallonne

Il s’agit d’une vente symbolique, pour un euro. La multinationale américaine quitte donc définitivement Charleroi.

Cela dit, ça fait des mois que la Sogepa, le bras financier de la Région wallonne, et l'Igretec, l'intercommunale de développement économique de Charleroi, prépare cette reprise.

Le site s’étend sur une centaine d'hectares, dont les deux tiers sont équipés et couverts. Et parfaitement entretenus.

L'objectif premier, à ce stade, est de trouver un repreneur unique. "C’est un site qui est en parfait état, commente Nathalie Czerniatinski, de l'Igretec. Avec énormément d’équipements très lourds, très industriels. Le démantèlement, on n’en parle pas pour le moment. On est vraiment encore dans la phase où on a des opportunités de valoriser le site. On va donc mettre toute notre énergie pour le développement d’une nouvelle activité industrielle sur ce site."

Evidemment, si La Région wallonne obtient la clé du site ce vendredi, cela fait par contre longtemps que les différentes structures chargées d'en assurer la reconversion sont au travail.

"Cela fait maintenant plusieurs mois qu’on a travaillé avec les équipes de Caterpillar pour mettre en place tous les services et les équipements nécessaires. De sorte à ce que dès nous devenons propriétaires du site, nous en ayons une maîtrise et une gestion totales. Et pour que le site puisse être opérationnel du jour au lendemain si un candidat est intéressé par la reprise."

C'est ainsi qu'une dizaine d'ex-travailleurs de Caterpillar changent ce vendredi d'employeurs et restent sur le site. Ils sont chargés de le surveiller, l'entretenir, le maintenir en l'état.

Quant au plan B, celui de morceler le site et de chercher plusieurs repreneurs, il n'est pour l'instant pas encore vraiment envisagé.