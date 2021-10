Le shopping Docks Bruxsel a cinq ans : "Notre objectif, six millions de visiteurs en 2022"

Docks bruxsel a 5 ans aujourd’hui. Avec ses 110 commerces, son cinéma, ses restaurants, le centre commercial situé le long du canal au pont Van Praet et ouvert au public le 20 octobre 2016 est devenu l’un des shoppings qui compte en Région bruxelloise. Changement de propriétaire en 2018 avec la vente par le groupe belge Equilis au canadien Aimco et au britannique Portus Retail, fermetures d’enseignes, crise sanitaire : la courte vie du Docks n’a cependant pas été évidente.

Docks est le premier centre commercial des trois programmés dans le nord de Bruxelles (avec celui de Neo au Heysel et Uplace à Vilvorde) à avoir vu le jour. Il concurrence clairement les enseignes du centre-ville et jouit d’une clientèle locale et périphérique. Interview de Mathias Blot, le directeur de Docks Bruxsel.

Comment se porte Docks Bruxsel, après cinq ans d’existence ?

"Pour moi, qui ai rejoint le projet Docks il y a plus de trois ans, le bilan est très positif. C’est un bilan évolutif. C’est le centre commercial le plus jeune à Bruxelles. Cela faisait 30 ans que Bruxelles n’avait plus accueilli de nouveau centre commercial. Nous faisons donc partie d’une toute nouvelle génération de shoppings. Comme tout nouveau centre, il a fallu que Docks trouve sa place et son positionnement. Ce qui, au vu du contexte actuel et notamment avec la crise du coronavirus, a pris un peu de temps. Aujourd’hui, on voit vraiment la personnalité de Docks émerger. C’est quelque chose qui transparaît dans notre fréquentation et dans les chiffres des commerçants."

Lors des quatre premiers mois de son ouverture, Docks avait accueilli quatre millions de visiteurs. L’effet de curiosité, malgré la période post-attentats. Les choses se sont ensuite tassées. On a pu constater entre autres une fréquentation moindre en semaine, des magasins ont fermé faute de clientèle. Justement, en termes de fréquentation, quels sont les chiffres après cinq ans ?

"Bien évidemment, par rapport à 2020 (NDLR : année Covid, de confinement et fermeture de commerces), on est, en 2021, en progression de 47% sur les neuf premiers mois de l’année. Ce qui n’est malheureusement pas le cas pour tous les centres commerciaux. Ce qui est beaucoup plus impressionnant, c’est qu’en comparaison aux neuf premiers mois de 2019, nous sommes aujourd’hui en progression de 12%. Cela veut dire que Docks a récupéré l’entièreté de sa fréquentation d’avant Covid. Mais aussi, depuis quelques mois, nous sommes en train de la dépasser. Nous progressons vers notre objectif qui est d’atteindre les six millions de visiteurs en 2022. Nous sommes heureux de voir que nous avons pu remettre cet objectif très rapidement à l’ordre du jour."