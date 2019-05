Le seul festival belge entièrement dédié aux clowns aura lieu à Genappe le 30 juin

Clownmania, le seul festival belge entièrement organisé autour des clowns et de cette discipline artistique spécifique, aura lieu à Genappe (Brabant wallon) le 30 juin prochain. Il s'agit de la quatrième édition de l'événement, déjà passé par la Flandre et par Hélécine. Deux chapiteaux principaux dressés sur la plaine communale de Genappe permettont à une dizaine de spectacles d'être joués en alternance. Des artistes venant de Belgique, de France et d'Espagne se produiront à Clownmania. Les organisateurs, non subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ont lancé une campagne de crowdfunding.

Soutenu par la Loterie nationale et faisant partie d'un reseau international, les organisateurs ne peuvent pas compter sur des subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles et déplorent de ne "pas faire partie des priorités politiques" de la ministre de la Culture. A partir de leur site internet , un lien vers une campagne de crowdfunding est proposé pour les aider à boucler leur budget d'organisation. Des contreparties sont proposées aux donateurs dont des places gratuites mais aussi, pour les plus généreux, des formations avec des clowns réputés.

Le 30 juin, de 11h00 jusqu'au numéro final des "Frères Taquin", à partir de 20h45, le public pourra voir les numéros diversifiés (improvisations, manipulation de marionnettes, danse, poésie minimaliste, acrobatie...) d'artistes internationalement reconnus. Un marché dédié aux accessoires utilisés par les clowns sera également organisé sur place durant la journée. Clownmania va également célébrer ce jour-là son jumelage avec le festival suisse Chapiclowns.