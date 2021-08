Le service clientèle de parking.brussels sature : les utilisateurs s'énervent

L’histoire est banale, mais à de quoi énerver les clients de parking.brussels, l’agence qui s’occupe du stationnement dans 10 des 19 communes de la capitale.

Lundi Matin, Daniel Bauweraerts, habitant de Ganshoren, reçoit dans sa boîte aux lettres une missive de parking.brussels. Selon l’agence régionale bruxelloise du stationnement, l’homme aurait garé sa voiture sur un stationnement payant sans s’acquitter du montant demandé. Ce courrier est erroné puisque le Bruxellois paye une redevance annuelle et que tout est en ordre, preuve à l’appui durant l’interview. "J’essaye de téléphoner au service clientèle, mais je suis 51e dans la file d’attente. Je décide alors de leur envoyer un mail pour contester cette redevance", explique Daniel Bauweraerts.

La réponse automatique de parking.brussels lui revient directement. L’agence y reconnaît être débordée et appelle ses utilisateurs à la patience. Parking.brussels souligne cependant dans son mail que "l’introduction de la plainte ne dispense pas de l’obligation de payer la redevance dans le délai imparti. Si lors de notre analyse, nous constatons que votre redevance doit effectivement être annulée, nous vous remboursons le montant perçu".

"C’est du racket de parking.brussels !", s’énerve l’habitant de Ganshoren. "C’est un problème de gestion de leur part et ce n’est pas à moi d'en faire les frais. Ils disent dans le mail qu’il y a énormément d’attente. Je ne vois pas pourquoi j’irais déposer 25 euros sur leur compte pour être seulement remboursé dans trois mois, six mois ?"

La mésaventure de Daniel Bauweraerts n'est pas unique. Sur Facebook notamment, les mêmes témoignages et énervements s'étalent.

L'erreur d'un sous-traitant

De son côté, parking.brussels reconnaît les difficultés actuelles et assume que ce n’est pas la première fois que son service clientèle sature. Le porte-parole de l’agence Pierre Vassart avance toutefois une explication : "notre sous-traitant en charge d’envoyer par la poste les redevances a eu un problème technique et aucune redevance n’a été envoyée entre le 12 avril et le 7 mai. Quand le système a été libéré, ce sont 40.000 redevances qui ont été envoyées d’un coup et notre service clientèle a été noyé par les contestations, les demandes de précisions, etc.". En trois mois, donc, ce retard n’est toujours pas résorbé.

"En 2020, nous avons mis en place un plan de recrutement et de réorganisation de notre service clientèle où nous avons embauché près de 50 personnes", relate le porte-parole de parking.brussels. "Nous étions très satisfaits de constater début 2021 que notre service clientèle fonctionnait parfaitement. Puis est arrivé ce problème, mais qui est dû à un fournisseur extérieur sur lequel nous n’avons aucune prise."

En attendant que ce retard soit complètement résorbé, l’agence de stationnement appelle ses utilisateurs à la patiente. Elle demande aussi de ne pas multiplier les mêmes demandes, sous peine de surcharger encore plus son service clientèle déjà débordé.